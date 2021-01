Orwell w sieci: Popierasz Trumpa, nie zrobisz rezerwacji

Po mediach społecznościowych, które zablokowały konta kończącego prezydenturę Donalda Trumpa, blokadzie przez Pay Pall konta katolickiej fundacji zbierającej środki na obronę prawną dla sympatyków Trumpa oskarżanych o zamieszki w Kapitolu mamy kolejny przejaw lewicowej polityki rodem z książek Georga Orwella.

- Jak poinformowało CNN, platforma Airbnb oświadczyła, że „przejrzy wszystkie rezerwacje w Waszyngtonie w okolicach 20 stycznia, czyli dnia inauguracji Joe Bidena i sprawdzi każdą osobę, która dokonała rezerwacji - czytamy.

Dalej Airbnb informuje, że jeżeli osoba w jakikolwiek sposób jest powiązana z grupą lub organizacją „wzywającą do zamieszek lub siejącą nienawiść”, co jest oczywiście celowo łączone z Donaldem Trumpem, to taka rezerwacja zostanie anulowana i wyrzucona z Airbnb.

Co więcej, firma ta ma także przeprowadzić wewnętrzne śledztwo poszukując osób, które mogły być zaangażowane w „działalność przestępczą na Kapitolu”. Tym osobom mają być zabkokowane konta na stałe.

