Ordo Iuris pozywa Radosława Sikorskiego

Prawidłowo! Te antypolskie indywidua już dawno powinny być pozwane.

Szczególnie ten kłamca i oszczerca sikorski. Jak raz i drugi "zabuli" to od razu odechce mu się takich praktyk. To samo tyczy się różnych lewicowych patologicznych kłamców i folksdojczów.

Swoją drogą czy może być co dobrego z lewej strony?

Jak widać nic i ta patologia zawsze pozostanie patologią.

Dlatego pozywać i karać tych fałszywych, zakłamanych łajdaków bez skrupułów!



Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha