Orban: Jestem bojownikiem o wolność

Przed rozpoczęciem szczytu UE w Brukseli premier Węgier Viktor Orban odniósł się do ataku, jaki unijny establishment przeprowadza na jego kraj w związku z przyjętą przez parlament ustawą zakazującą promocji homoseksualizmu i zmiany płci w szkołach. Węgierski polityk wskazał, że nie jest to ustawa przeciwko mniejszościom seksualnym.

Viktor Orban zapewnił, że broni praw homoseksualistów.

- „Jestem bojownikiem o wolność. W czasach komunistycznego reżimu homoseksualizm był karany. A ja walczyłem o ich (tj. homoseksualistów - PAP) wolność i ich prawa. Bronię praw homoseksualistów. Ale w tej ustawie nie o to chodzi. Chodzi w niej o dzieci i o rodziców”

- podkreślił.

- „Dobrze najpierw przeczytać, a dopiero potem reagować. To właściwa kolejność. W ustawie chodzi o to, by decyzja w sprawie edukacji seksualnej dzieci należała wyłącznie do rodziców”

- dodał.

Unijne instytucje krytykują przegłosowaną na Węgrzech ustawę przekonując, że dyskryminuje ona mniejszości seksualne.

kak/PAP