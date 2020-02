Opozycja poprze Boska w II turze

Alojzy 23.2.20 13:52

W 2015 roku poparłem Dudę w pierwszej i drugiej turze. Należę jednak do grona tych Polaków, którzy czują się rozczarowani tą prezydenturą. Miała być to kadencja aktywna, a okazała się bezbarwna, miałka i nijaka. Ale przede wszystkim, pan prezydent będąc tylko kandydatem zapowiadał, że najwyższa pora, aby Polska wstała z kolan w polityce międzynarodowej i nie będzie zgody na obrażanie naszego kraju. Tymczasem zamiast zapowiadanego powstania z kolan, zmieniliśmy tylko klęcznik. Prezydentura Dudy, a także okres rządów PiS od 2015 roku, zapisze się w mojej pamięci, jako okres polityki na kolanach wobec Ukrainy i Izraela. M.in. dlatego, jako oddany wyborca PiS w latach 2005-2015, przeniosłem swoje poparcie na Konfederację. Dziś, będąc obrażanym, opluwanym i zaszczuwany kalumniami przez medialne tuby propagandowe PiS wiem, co zrobię i co robi wielu podobnych do mnie wyborców. Otóż w pierwszej turze oddam głos na Krzysztofa Bosaka, natomiast w drugiej turze zostanę w domu. I to będzie dopiero cyrk, jeśli Duda zmierzy się z Kidawą i przegra z nią o włos, ponieważ elektorat Konfederacji, potencjalnie mogący pomóc Dudzie, nie pójdzie do urn. A nie pójdzie dlatego, że medialne tuby propagandowe PiS rozsiewały wokół Konfederatów i Bosaka atmosferę potężnego hejtu, nienawiści, agresji, chamstwa i oszczerstw.