Olechowski w Polsacie o PO: Straciło busolę, przestało być partią

Głośne są w ostatnim czasie transfery polityków z Platformy Obywatelskiej do klubu Szymona Hołowni Polska 2050. W tej sprawie m.in. był też pytany Andrzej Olechowski, jeden z założycieli PO, który był gościem Polsat News.

Jak stwierdził Olechowski, dzisiaj nikt nie zna programu Platformy Obywatelskiej i pomimo że nie jest zadowolony z obecnej sytuacji PO, to z okazji 20. rocznicy powstania tej partii wypije "małego szampana".

Olechowski odnosząc się do powodów odejścia z partii stwierdził, że PO "straciło busolę, przestało być partią, która o coś walczy i coś z tego zostało do dziś".

- Brakuje mi energicznej i odświeżonej, chcącej gryźć trawę Platformy Obywatelskiej, walczącej nie po to, by odzyskać władzę, ale po to, by coś zmienić – powiedział.

Zapytany, jaka partia jest w stanie wygrać z PiS i odsunąć ten klub od władzy powiedział:

- Nie można tego zrobić pojedynczo. Bez współpracy partii opozycyjnych tego się nie da zrobić

Dodał też:

– To nie może być tak, że skoro nie możemy tego drzewa obalić sami, to zbierzmy się i obalmy je razem. Trzeba powiedzieć Polakom po co my to robimy, muszą być określone programy.

