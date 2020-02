"Okultystyczna feministka postuluje kres rasy ludzkiej"

Patricia MacCormack, weganka, która uważa się także za „okultystyczną czarnoksiężniczkę”, nie przypomina innych mniej radykalnych aktywistów ruchu ekologicznego, którzy „decydują się nie mieć dzieci, by ocalić planetę dla dzieci”, gdyż twierdzi, że ludzie powinni całkowicie ustąpić zwierzętom. Swoje poglądy wyłożyła w książce zatytułowanej The Ahuman Manifesto: Activism for the End of the Anthropocene (Nieludzki manifest. Aktywizm na rzecz kresu antropocenu).