Ogromny krach na rynku Bitcoina. W ciągu 24 godzin ,,zniknęło’’ prawie 98 miliardów dolarów

- Na światowych rynkach doszło do szerokiej wyprzedaży, ryzyko aktywów spadło na całym świecie - powiedziała w rozmowie z CNBC Annabelle Huang, analityk zajmująca się usługami finansowymi dotyczącymi kryptowalut.

Jak dodała wynika to z obaw, „o jakość i siłę ożywienia gospodarczego”. Stwierdziła też, że „osłabły aktywa o szerszym ryzyku, w tym wysokie zyski”, co „w połączeniu z niedawną słabością BTC (bitcoin), spowodowało to dalszy spadek rynku kryptowalut”.

Z poniedziałku na wtorek, zaledwie w 24 godziny, z całego rynku kryptowalut zniknęło około 98 miliardów dolarów. Wcześniej bitcoin spadł gwałtownie poniżej 30 000 USD, co pociągnęło za sobą lawinowe spadki kursów innych cyfrowych walut.

Jak podaje „CoinDesk bitcoin spadł o ponad 6%, podczas gdy eter spadł o prawie 9%, a XRP prawie o 10%. Spadek bitcoina nastąpił po dużej wyprzedaży na światowych giełdach” – pisze portal filarybiznesu.pl.

Indeks Dow Jones Industrial Average miał w poniedziałek najgorszy dzień od października ubiegłego roku – czytamy.





