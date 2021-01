Oferował szczepionki i zaświadczenia testów na Covid-19. Zatrzymany przez policję

Policjanci Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji przy wsparciu Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach dokonali przeszukania pomieszczeń u mieszkańca Katowic, który oferował do sprzedaży szczepionki na COVID-19 oraz zaświadczenia o negatywnym wyniku testów na obecność COVID-19.

W styczniu br. w trakcie monitorowania sieci Internet pod kątem sprzedaży produktów związanych z COVID-19 funkcjonariusze operacyjni Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji natrafili na ogłoszenia związane z oferowaniem „nowej szczepionki na COVID-19 w formie ampułko-strzykawki” oraz „Negatywne testy COVID-19”. Analiza zgromadzonych materiałów pozwoliła wytypować 26-letniego programistę z Katowic.

Powyższa realizacja jest efektem współdziałania specjalistów ds. cyberprzestępczości KWP/KSP/KGP, z Pełnomocnikiem Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, ukierunkowanej na zwalczanie nielegalnego handlu podrobionymi szczepionkami na COVID-19.

Przypominamy, że „szczepionka jest bezpłatna i dostępna w punktach realizujących szczepienia w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19” Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać na stronie:

„https://www.gov.pl/web/szczepimysie/pytania-i-odpowiedzi”.

Pamiętajmy, używanie produktu leczniczego o niewiadomym pochodzeniu może być niebezpieczne dla życia i zdrowia.

mp/policja.pl