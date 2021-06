Odporność stadna coraz bliżej? Niedzielski podał statystyki przeciwciał

60 proc. populacji Polaków posiada przeciwciała koronawirusa - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, które na antenie TVP przekazał Adam Niedzielski. Wskazał także, że w dyskusjach naukowych poziom odporności populacyjnej to przeciwciała u 70-80 proc. społeczeństwa.

Niedzielski podkreślił, że szczepienia chronią przed mutacjami koronawirusa. Zaznaczył, że obecność przeciwciał to minimum i resort traktuje to jako "dolną granicę" gwarancji odporności. - Przeciwciała to minimum i traktujemy to jako dolną granicę i raczej konserwatywny szacunek - stwierdził. Zdaniem Niedzielskiego to nie same tylko przeciwciała decydują o tym, czy mamy odporność.

- My prowadzimy monitoring, ile osób w populacji ma przeciwciała. Pod tym względem mamy około 60 proc. osób z przeciwciałami. W dyskusjach pojawiał się parametr 70-80 proc., jeśli chodzi o odporność populacyjną. Więc jesteśmy bardzo blisko tego punktu - stwierdził Niedzielski na antenie TVP.

Niedzielski stwierdził także, że należy uzwględniać obydwa czynniki - przechorowanie i szczepienie.

jkg/tvp info