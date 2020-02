ODLOT! SZOK! Wałęsa: Polska i Węgry to … piąta kolumna w Unii Europejskiej

Były prezydent Lech Wałęsa umieścił na Facebooku dość szokujący wpis. Co prawda jesteśmy już w miarę przyzwyczajeni do jego rewelacji o UFO i kosmitach, do jego „walki” o wolną Polskę itp.

Tym razem w zasadzie też wpis na pierwszy rzut oka nie odbiega od „normy”, bo zawiera jego przechwałki i rzekome dokonania, ale … zawiera też oskarżenie wymierzone w Polskę i Węgry, jakoby te dwa kraje były piątą kolumną Unii Europejskiej.

Wałęsa pisze:

- Ludzie którzy dzięki temu zwycięstwu dostali się do możliwości budowania nowej Europy, nie nadążają do koniecznych rozwiązań. Nie można tolerować burzenia tej budowy Węgrom czy Polsce. Nie podoba im się taka Europa to WON. Nie podoba im się Unia no to WON ze struktur. Niech budują swoje pomysły, za swoje pieniądze

Wpis nosi tytuł „Do działaczy Europejskich struktur”.

Można by więc przypuszczać, że to jest kolejny donos czy raczej brak szacunku do demokratycznie wybranych władz? Czy raczej jedno i drugie?

Próbuje też wmawiać, że Polska korzysta tylko z pieniędzy unijnych, ponieważ nic nie pisze o tym, co Polska do unii wnosi. Nie pisze też o tym, że nasz kraj jest doskonałym rynkiem zbytu dla krajów zachodnich Unii Europejskiej.

Dalsze wezwania, to raczej tragikomedia, w której cały czas wydaje się przebywać były prezydent.

mp/facebook