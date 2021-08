Oddali życie za Prawdę. Jak umierali Apostołowie?

- „Być może jest to dla nas przypomnienie, że nasze cierpienia tutaj są rzeczywiście mniejsze w porównaniu z intensywnym prześladowaniem i zimnym okrucieństwem, z jakimi (mieli do czynienia – red.) apostołowie i uczniowie w ich czasach, w imię Chrystusa i wiary” – czytamy na profilu duszeczyscowe.pl na Facebooku w poście, którego autorzy przypominają, w jaki sposób ginęli poszczególni Apostołowie.

1. Mateusz - cierpiał męczeństwo w Etiopii, zabity raną miecza.

2. Marek - zmarł w Aleksandrii w Egipcie po tym, jak przeciągnięto go końmi ulicami miasta, aż na śmierć.

3. Łukasz - został powieszony w Grecji w wyniku jego ogromnego głoszenia kazań do zagubionych.

4. Jan - zmierzył się z męczeństwem, gdy gotował się w ogromnym kotle wrzącego oleju podczas fali prześladowań w Rzymie. Jednakże, został cudownie uratowany od śmierci. Następnie Jan został skazany na prace w kopalni więziennej na wyspie Patmos. Napisał swoją proroczą Księgę Apokalipsy na wyspie Patmos. Apostoł Jan został później uwolniony i powrócił, aby pełnić funkcję biskupa Edessy we współczesnej Turcji. Umarł jako staruszek, jedyny apostoł, który umarł w spokoju.

5. Piotr - został ukrzyżowany do góry nogami na krzyżu. Zgodnie z tradycją kościelną stało się to dlatego, że powiedział swoim oprawcom, że czuje się niegodny umrzeć w taki sam sposób, jak umarł Jezus Chrystus.

6. Jakub - przywódca kościoła w Jerozolimie, został zrzucony z ponad stu stóp z południowo-wschodniego szczytu świątyni*, gdy odmówił odrzucenia wiary w Chrystusa. Kiedy odkryli, że przeżył upadek, jego wrogowie pobili Jakuba na śmierć młotem kowalskim. * To był ten sam szczyt, w którym szatan wziął Jezusa podczas pokusy.

7. Jakub Syn Zebedeusza - był handlarzem rybami, gdy Jezus powołał go do życiowej posługi. Jako silny przywódca kościoła, Jakub został ścięty w Jerozolimie. Rzymski oficer, który strzegł Jakuba, obserwował ze zdumieniem, jak Jakub bronił wiary na swoim procesie. Później Rzymski oficer wszedł obok Jakuba na miejsce egzekucji. Ogarnięty wiarą rzymski oficer ogłosił sędziemu swoją nową wiarę w Chrystusa i klęknął obok Jakuba, aby zaakceptować ścięcie jako chrześcijanina.

8. Bartłomiej - znany również jako Nataniel był misjonarzem w Azji. Świadczył o naszym Panu w rejonie dzisiejszej Turcji. Bartłomiej został męczennikiem za swoje kazanie w Armenii, gdzie został wychłostany na śmierć.

9. Andrzej - został ukrzyżowany na krzyżu w kształcie X w Patras w Grecji. Po tym, jak siedmiu żołnierzy mocno go biło, przywiązali jego ciało do krzyża sznurami, aby przedłużyć jego agonię. Jego zwolennicy informowali, że gdy prowadzono go na krzyż, Andrzej wychwalał się tymi słowami: ′′ Od dawna pragnąłem i oczekiwałem tej szczęśliwej godziny. Krzyż został poświęcony przez wiszące na nim ciało Chrystusa. ′′ Przez dwa dni głosił kazanie swoim oprawcom aż do śmierci.

10. Tomasz - został dźgnięty włócznią w Indiach podczas jednej ze swoich misyjnych wypraw w celu założenia kościoła na Subkontynencie.

11. Juda - został zabity strzałami, gdy odmówił odrzucenia wiary w Chrystusa.

12. Maciej - apostoł wybrany w zastępstwie zdrajcy Judasza Iskarioty, został ukamienowany, a następnie ścięty.

13. Paweł - był torturowany, a następnie został ścięty przez nikczemnego cesarza Nerona w Rzymie w A.D. 67. Paweł przeżył długie uwięzienie, dzięki któremu mógł napisać wiele Listów Apostolskich do kościołów, które tworzył w całym Imperium Rzymskim. Listy te, które nauczyły wielu fundamentowych doktryn chrześcijaństwa, tworzą dużą część Nowego Testamentu.

