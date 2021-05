,,Od lat pieprzy głupoty w TVN’’. Śpiewak bezlitośnie o Rusin

Po odejściu z TVN Kinga Rusin postanowiła pójść śladem Donalda Tuska i zając się komentowaniem polskiej polityki w mediach społecznościowych. Celebrytka robi to obecnie z ciepłych krajów, opatrując swoje komentarze zdjęciami z plaż i basenów. Wczoraj postanowiła zabrać głos ws. głosowania nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy. W ostrych słowach celebrytce postanowił odpowiedzieć Jan Śpiewak.

Kinga Rusin kolejny raz zabrała wczoraj głos ws. polskiego życia politycznego. Była prezenterka TVN opublikowała zdjęcie, na którym pozuje na tle lazurowego morza trzymając w dłoniach polską konstytucję. Swoje zdjęcie opatrzyła komentarzem dot. Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej.

- „Tańce na grobie Konstutucji i Krajowy Program Odbudowy (KPO) czyli nie dajmy się oszukać PIS-owi!”

- napisała celebrytka.

Odpowiada jej na Facebooku Jan Śpiewak.

- „Celebrytka milionerka Kinga Rusin poucza nas jak żyć z wygnania na Malediwach. To stały mechanizm na Instagramie. Oderwani od rzeczywistości celebryci bogacze uczą nas robaków co mamy myśleć i jak mamy żyć”

- pisze aktywista.

Przy okazji postanowił szerzej odnieść się do kwestii próbujących kształtować nasze życie influencerów.

- „Dlaczego jakiś pusty typ i laska, którzy w życiu nic nie przeżyli, nic nie zaryzykowali, zawsze płynęli z prądem, mają pozycje, żeby czegoś nas nauczać? Badania pokazują, że Instagram to najbardziej przemocowe medium społecznościowe, które prowadzi czasem do zaburzeń samooceny i stanów lekowych. Cały mechanizm opiera się na przemocy bogatych nad biednymi. Jesteśmy wrzuceni w wir ciągłego porównywania się z bajecznym życiem garstki bogaczy. Ich cały mandat do pouczania nas bierze się z ich udawanego lub prawdziwego wysokiego statusu materialnego”

- zauważa.

- „Kinga Rusin uczy nas jak żyć i co myśleć, bo jest bogata i od lat pieprzy głupoty w TVN. Tysiące domorosłych psychologów pokazują nam jak łatwo zdobyć kasę. Idź na psychoterapię! Ułóż sobie w glowie! Myśl pozytywnie to będziesz więcej zarabiać”

- dodaje.

kak/Facebook, DoRzeczy.pl