Od dziś liturgiczne wspomnienie św. Faustyny w całym Kościele

Od dzisiejszego dnia w całym Kościele powszechnym można obchodzić wspomnienie liturgiczne św. Faustyny Kowalskiej. Franciszek podjął decyzję o wpisaniu tego wspomnienia dowolnego do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego. Przypada ono 5 października, czyli w rocznicę jej śmierci.

Decyzję Papieża w tej sprawie ogłasza dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, podpisany przez jego prefekta kard. Roberta Saraha i sekretarza abp. Arthura Roche. Stwierdza się w nim, że w duchowym doświadczeniu św. Faustyny wybrzmiewa echo tego, co Maryja opiewa w swym hymnie Magnificat, a mianowicie, że Bóg przez pokolenia zachowuje swe miłosierdzie dla tych, co się Go boją. Dzięki wyjątkowej łasce św. Faustyna zobaczyła bowiem w Panu Jezusie Chrystusie miłosierne oblicze Ojca i stała się jego głosicielką. Słuchając Tego, który jest miłością i miłosierdziem, zrozumiała, że żadna ludzka nędza nie może się równać z miłosierdziem, które wypływa z niewyczerpanego źródła, jakim jest Serce Chrystusa.