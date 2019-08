,,Oczy całego świata będą zwrócone na Polskę''

27.8.19 10:05

Hej trolle, kogo dziś będziecie atakować i niszczyć z obecnego rządu Polski ? lub samorządu ?

Złe myśli i emocje, które ludzie wypowiadają gromadzą się w ich ciele, pod postacią złej energii. tj, we wodzie, która stanowi większość w naszym ciele. To zło powróci do was z całą mocą, spowoduje ciężkie choroby. Nie są to bajki lecz naukowe doświadczenia, możecie to sprawdzić ! Chcecie trollować tak jak dwaj Brejzowie (ojciec i syn) wam nakazują ? możecie robić tak dalej, lecz wiedzcie, że to zło powróci do was ze zdwojoną siłą.