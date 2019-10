Obrzydliwe. Rosyjski portal szkaluje posłankę PiS Dominikę Chorosińską

Kpiąc z katolików, rosyjski portal stwierdził, że nową posłankę „zaczęła rozsadzać tęsknota za sakramentami''. To dziwaczne, fizjologiczne uzależnienie od przaśnego pieczywa z ręki faceta w sukience skłoniło ją do powrotu do męża, który następnie nie pozostał jej dłużny i przeleciał nieznajomą w dyskotece, do czego skwapliwie się przyznał”.