Obrońcy życia wzywają prezydenta do wycofania projektu przywrócenia aborcji eugenicznej

Do „bezkompromisowej postawy w sprawie nienaruszalności życia i godności osobowej nienarodzonych Polaków ze zdiagnozowaną wadą letalną” – wezwali prezydenta Andrzeja Dudę polscy obrońcy życia. W swym liście otwartym proszą oni, by prezydent „wycofał złożony w Parlamencie projekt ustawy przywracający, wbrew porządkowi konstytucyjnemu i orzeczeniom Trybunału Konstytucyjnego, możliwość przeprowadzenia legalnej aborcji na dziecku ze wskazań eugenicznych”.

„Jesteśmy świadomi wywieranej na Pana Prezydenta presji po ogłoszeniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. przez środowiska proaborcyjne, które – jak to ukazały doświadczenia tamtych dni – skompromitowały się skalą przemocy ulicznej, wulgarnością przekazu, irracjonalną negacją porządku konstytucyjnego i prerogatyw najwyższych trybunałów, dążeniami wprost zmierzającymi do zamachu stanu i sparaliżowania życia społecznego w szczególnie trudnych warunkach pandemii. Takie działania nie mogły znaleźć akceptacji w demokratycznym państwie prawa. Nie dziwi zatem fakt, że środowiska proaborcyjne bardzo szybko i trwale utraciły poparcie społeczeństwa świadomego zagrożeń wynikających z eskalacji nienawiści w przestrzeni publicznej” – pisze do prezydenta Dudy Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

W liście czytamy dalej, że „realizacja postulatów eugenicznych w jakiejkolwiek postaci, w tym zwłaszcza wobec najbardziej bezbronnych nienarodzonych Polaków, prowadzi do upadku moralnego społeczeństwa i stworzenia prawnych mechanizmów rozwoju nowych form przemocy społecznej i prawnej, mogących przekroczyć nasze dotychczasowe wyobrażenia o strukturach zła nabudowane na doświadczeniach nazizmu. Żadna grupa społeczna, a już z całą pewnością dzieci, nie może być poddawana represjom eugenicznym. Jako społeczeństwo ukształtowane w cywilizacji łacińskiej i moralności chrześcijańskiej winniśmy w duchu odpowiedzialności za dobro wspólne przyszłych pokoleń i godność każdego człowieka definitywne odrzucić wszelkie tendencje tworzenia z łona matki „Małego Oświęcimia”.

Polscy obrońcy życia wyrażają w liście nadzieję, że „rezygnacja przez Pana Prezydenta z procedowania wskazanej ustawy będzie bardzo konkretnym wyrazem troski o nienarodzonych Polaków”. A w zakończeniu swego pisma, skierowanego do Andrzeja Dudy, apelują: „Jesteśmy przekonani, że deklarowana przez Pana Prezydenta wiara katolicka pomoże Panu stanąć po stronie ludzkiego życia bez wyjątków. Równocześnie podkreślamy, że prawo do życia i rozwoju jest nie tylko „sprawą sumienia”, ale to prawo ponadwyznaniowe, uniwersalne, naturalne. Z tego powodu naszą prośbę kierujemy do Pana Prezydenta, apelując nie tyle do wyznawanych przez Pana wartości katolickich, ale do faktu, że jest Pan prezydentem wszystkich Polaków, także nienarodzonych”.

ren/pro-life.pl