Obłęd! Nitras do PiS: Wy wszyscy jesteście Banasiami!

Otto 20.12.19 12:21

.... a my do Nitrasa i jego kolesiów:



Polacy, pato-inteligencja z PO nie ma żadnego prawa społecznego i moralnego, aby zajmować się Polską !!! Ta mafia polityczna PO, która kradnie narodowi 156 MLD zł z ich własność z OFE i 240 MLD zł z budżetu państwa nie ma prawa do zajmowania się Polską !!! To jest mafia polityczna, a nie partia polityczna, którą popiera jeszcze zbałamucona poprzez media, głównie przez TVN, część społeczeństwa. W skład tej mafii wchodzą sami kłamcy upadli moralnie, którzy nie mają nam nic do powiedzenia, złodzieje i zdrajcy narodu polskiego, którzy nie uznali demokratycznych wyborów, w których wygrał PIS, i ogłosili totalną opozycję i pełną nienawiści walkę przeciwko PIS i rządowi !

Ich były idol Tusk, to zbrodniczy idiota, sabotarzysta, który ośmiesza Polskę. Jest on osobiście odpowiedzialny za tragedię Smoleńską i śmierć 96 osób, w tym Prezadenta RP.

Ich obecny przewodniczący Schetyna, typowy i nienawistny antyPIS-owiec porównuje przeciwników politycznych do szarańczy, grozi nowo wybieranym sędziom, że będą rozliczani za to, że przyjmą nominacje– to nie polityk ale anarchista i zajob !

Ich nowa kandydatka na prezydenta Kidawa twierdzi, że obecnie prezydenta nie ma. To największe kłamstwo przeciw Rzeczpospolitej, to zdrada stanu i nic innego jak pucz hybrydowy !!!

A oto lista ofiar rządów Tuska pt. Wiedzieli za wiele i musieli zginąć : Petelecki, Lepper, Źarska, Papała, Zirajewski, Tobiasz, Dębski, Zielonka, Michniewicz, Ziętara, Grocholewski, Dulinicz, Tretiakow, Wróbel, Kusiński, Podgórski, Szpinieta, Pronobis, Urbanowicz, Knyż, Abramowicz, Ratajczak, Lawina, Falzmann, Pańko, Jaroszewicz, Karp, Podrzycki, Budziński, Zaporowski, Sekuła, Struglik, Kowalczyk, Faltynowski, Majka, Barański, Goliński, Skalski, Zalewski, Grobelny, Blida, Muś.

Przywódcy tego obozu zdrady narodowej, tej mafii powinni stanąć przed TS, a cała mafia polityczna powinna być zdelegalizowana !!!