o. Tadeusz Rydzyk: Trzeba działać natychmiast! Pilnujcie dzieci, bo ich później nie poznacie!

„Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje” – zwraca się do rodziców i opiekunów prawnych bp Marek Mendyk, przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020.

O. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, dyrektor Radia Maryja odniósł się do apelu Episkopatu. Duchowny przestrzega przed ideologią LGBT i apeluje do rodziców, aby podpisywali oświadczenia ws. dodatkowych zajęć w szkołach.

– Zobaczcie, co dzieje się na Zachodzie, jak wiele już tam zniszczyli. Czy chcemy, by tak zniszczyli Polskę i nasze rodziny? Dlatego nie mówmy „potem”. Trzeba działać natychmiast. Popieramy tych rodziców, którzy o tym mówią, a także to, co mówi Episkopat. Są oświadczenia i dokumenty, które musimy wypisywać, składać i żądać dobrego wychowania własnych dzieci. Pilnujcie dzieci, bo nie poznacie ich później! – zaapelował o. dr Tadeusz Rydzyk.