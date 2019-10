O. Tadeusz Rydzyk: Głosowałem na PiS, bo na kogo miałem głosować?

Jarek 27.10.19 14:57

No pewnie Rydzyk, tyle kasy PIS Ci dał zamiast na leki, dla niepełnosprawnych, dla nauczycieli.

Czy Ty nie masz sumienia? Przecież okradasz tych ludzi.

Nie mam nic do tego jeśli Ci daje ktoś prywatnie, ale to są pieniądze z podatków wszystkich polaków, tych którzy przynależą do LGBT również. Nie przeszkadza Ci to?



Mam nadzieję, że Ciebie Bóg osądzi nie wg miłosierdzia, ale wg Twoich uczynków.