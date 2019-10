O. Leon Knabit przestrzega: Jeśli wierzący zrezygnują z głosowania, to 13 października przeważy zło

Jaka ku... mać, tak ku... nać. 1.10.19 20:14

Jaka ku... mać, tak ku... nać. 1.10.19 20:13



usuńcie ten komentarz!

link



Co jest ulubionym miejscem na posiłki much?

Goowno!

Co jest ulubionym miejscem muchy blogowej?

Goowno - 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐥𝐧𝐢𝐜𝐨𝐰𝐲.

Z goowna - 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐥𝐧𝐢𝐜𝐨𝐰𝐲 odleciała mucha, nawet ona miała dosyć, ale się znalazła inna, radziecka i czuje się jak u siebie w domu.

𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭 - 𝐋𝐞𝐜𝐡 𝐊𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫-𝐊𝐫𝐚𝐰𝐜𝐳𝐲𝐤 - gudłaj 𝐚𝐧𝐝𝐫𝐳𝐞𝐣𝐡𝐚𝐡𝐧 etc.



You can run, but you can't hide, you piece of shit!