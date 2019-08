o. Leon Knabit: Cymbał, co się po świecie przedyndał

Niezależnie od opcji politycznych i statusu społecznego każdy lubi dokądś pojechać w myśl powiedzonka: Cymbał, co się po świecie przedyndał, nad cymbałem góruje, który nie podróżuje. Jeśli nie można inaczej, to choć do babci do Wólki, pięć kilometrów za miastem. Ale są dzisiaj i szersze możliwości: w góry, nad morze, a nawet do Hiszpanii, do Grecji, do Turcji, do Włoch, do Ziemi Świętej, a nawet na inny kontynent. Jedni podróżując wypoczywają, inni zwiedzają, a jeszcze inni – tylko fotografują i filmują. Po powrocie siadają przed sprzętem podłączonym do telewizora i cieszą się: Tam żeśmy byli, tam żeśmy byli. On nigdzie nie był, tylko fotografował – mówią o takich turystach.