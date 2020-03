O. James Martin SJ: Wielki Post jako czas dla LGBT

Amerykański jezuita o. James Martin ponownie bulwersuje katolicką opinię publiczną. W wywiadzie, który udzielił Human Rights Campaign, wpływowej organizacji lobbującej na rzecz LGBT, powiedział, że czas Wielkiego Postu to „czas, by ludzie bardziej zainteresowali się osobami LGBT”.

Wprawdzie duchowny mówił o tym, że Wielki Post to okres refleksji nad cierpieniem Chrystusa i przygotowania do Wielkanocy, ale potem dodał, że w tym czasie „jednym z zaproszeń skierowanym do katolików jest to, by zjednoczyć się z ludźmi, którzy cierpią, w tym osób LGBT”.

Jak pisze Doug Mainwaring na łamach „Life Site News”: „Pozostała część wywiadu nie skupiła się na chrystocentrycznym rozumieniu Wielkiego Postu, ale na tym, jak zrobić, by homoseksualiści i ludzie z zaburzoną tożsamością płciową mogli poczuć się lepiej w trwaniu w swoich samozwańczych tożsamościach płciowych/genderowych i działaniach w Kościele katolickim”.

Zamiast słynnych Ćwiczeń duchowych wielkiego założyciela jezuitów, Ignacego Loyoli, o. Martin proponuje „ćwiczenia duchowe”, które skupiają się nie na Chrystusie, ale na... relacji z osobami LGBT.

„Czy potrafisz się otworzyć na fakt, że Bóg może chcieć spotkać się z tobą poprzez tę osobę LGBT? (...) Osoba, o której myślałeś, że jest inna, jest w rzeczywistości osobą, która objawia ci Boga” – powiedział amerykański jezuita, znany ze swojego lobbowania na rzecz ideologii LGBT w Kościele.

O. Martin stwierdził także, że Bóg chce, by ludzie o pociągu seksualnym do osób tej samej płci nie czuli się „na marginesie” Kościoła, zamiast walczyć z tymi skłonnościami i nad nimi zapanować. Jest to w sprzeczności z nauką Kościoła, która uczy, że tego typu skłonności są nieuporządkowane. „Mam nadzieję (...), że wspólnota LGBTQ będzie mogła się poczuć mile widziana w swoim własnym kościele” – powiedział duchowny.

Amerykański jezuita już wielokrotnie spotykał się z krytyką katolików wiernych ortodoksji katolickiej. Na skandal, jakim jest akceptacja i promowanie jego działalności zwracał uwagę m.in. teksański biskup Joseph Strickland.

jjf/LifeSiteNews.com