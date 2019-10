O Adamowiczu na 'taśmie Neumanna'. Żona zabiera głos: Nie chcę o tym pamiętać

mordechaj 4.10.19 20:13

Pani Adamowicz jest lojalna wobec PO, to wzięli ją na listy i została wybrana do Europarlamentu. Natomiast P. Adamowicz, jej mąż, nie był lojalny wobec PO, bo wystartował przeciwko kandydatowi PO na prezydenta Gdańska. Stąd słowa S. Neumana o "twardych dowodach" przeciwko niemu. Podobnie by było np. z panem Marianem Banasiem z PiS, gdyby nie był lojalny wobec PiS. Obecnie w przekazie PiS pan Marian Banaś jest "kryształowy". Gdyby przestał być lojalny wobec PiS to pewnie stałby się "upadłym człowiekiem brodzącym w szambie sutenerstwa". Tak to wygląda w polityce. nagrana analiza S. Nueumana jest bardzo pouczająca i prawdziwa w wielu aspektach.