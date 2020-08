Nurowska wściekła na Hołownię: ,,Okłamał swoich wielbicieli''

W ubiegłym roku kontrowersyjna pisarka po wyborach prezydenckich chciała Szymonowi Hołowni splunąć w twarz, ponieważ ten w trakcie swojej kampanii prezydenckiej atakował Rafała Trzaskowskiego i pisarka uznała to za jedną z przyczyn porażki Trzaskowskiego.

Tym razem Nurowska odnosi się do faktu ogłoszenia przez Hołownię w ostatni piątek, że będzie on zakładał partię polityczną. Tłumaczył to faktem, że do jego ruchu Polska 2050 zgłosiło się około 20 tys. ludzi.

Nurowska zarzuca Hołowni kłamstwo i pisze tak na Twitterze:

- Hołownia okłamał swoich wielbicieli, posyłali mu pieniądze na stworzenie ruchu obywatelskiego, a teraz już jawnie mówi o tworzeniu partii i starcie w wyborach do Sejmu

mp/twitter