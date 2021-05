Nowy wariant koronawirusa. Tym razem we Francji

Na południowym zachodzie Francji wykryto nową odmianę koronawirusa SARS-CoV-2. Władze medyczne usiłują ograniczyć jego rozprzestrzenianie się poprzez przyspieszenie szczepień i testów przesiewowych.

Chodzi o wariant 20I/484Qm. Powstał on na bazie mutacji wariantu brytyjskiego koronawirusa. We Francji został dodany do listy czterech wariantów.

Do tej pory nowy wariant zdiagnozowano u 50 osób. Początkowo potwierdzono go w szkole, która została na tydzień zamknięta. Według władz medycznych wariant ten „budzi niepokój”, a mutacja może być bardziej zaraźliwa.

dam/PAP