Nowy standard PO. Obrażać dziennikarzy i wychodzić

W czasie dzisiejszej konferencji prasowej posłów PO Marcina Kierwińskiego i Cezarego Tomczyka, doszło do wymiany zdań pomiędzy nimi a dziennikarką „Gazety Polskiej” Cyntią Harasim. Politycy, nie potrafiąc odpowiedzieć na pytanie, nazwali dziennikarkę „biuletynem PiS-u” i opuścili konferencję.

Zdaje się, że PO ma nowe standardy uprawiania polityki. Kandydat na prezydenta, który grozi dziennikarzom i zapowiada likwidację TVP Info. Lider partii, który przychodzi do radia tylko po to, żeby z niego wyjść. Teraz natomiast posłowie, którzy obrażają dziennikarkę i wychodzą z konferencji.

-„Pytanie chyba dość proste. Kto do tej pory zajmował się drukowaniem kart do głosowania? Nie mówię o tych wyborach prezydenckich, tylko o tym co się działo przedtem, przy wszystkich możliwych wyborach?” – pytała.