Nowelizacja ustawy o IPN. Dera: Wszystkie przestępstwa komunistów trzeba rozliczyć!

31.5.20 19:07

Dokładnie, no i jeszcze sprawa polityki historycznej. Póki co świat rozgrzesza komunistów, tłumacząc okrutne środki poprzez szczytne cele. Niestety nienawiść do człowieka nie jest celem szczytnym, raczej godnym największego potępienia. Burzenie porządku wynikającego z natury świata i człowieka, aby go zastąpić bzdurną wizją jednego czy drugiego półgłówka, to patologia. Trzeba być całkowicie pustym, aby tego nie dostrzegać!

Ponieważ przeżyliśmy to na własnej skórze, jest naszym obowiązkiem dyskredytacja tej i podobnych, wszelkich ideologii. Żydzi wykonali swoją pracę wobec nazizmu, my wykonajmy swoją wobec komunizmu, nazizmu i neomarksizmu! Wszak logos ma tu coś do powiedzenia!