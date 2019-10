Nowe, zaskakujące doniesienia na temat zatrzymanego burmistrza warszawskich Włoch!

Lewak 29.10.19 16:08

No to wszystko jasne - kradną dalej !!!



Mafia PO ma się dobrze po wygranych wyborach parlamentarnych 2019:

Pierwszy mafiozo PO Gawłowski, z prokuratorskimi zarzutami korupcji i prania brudnych pieniędzy rozdał karty w (innej) restauracji. Oto jego kandydatury:

Zdrojewski na szefa partii,

Gawłowski na sekretarza generalnego,

Mucha i Nitras na zastępców PO,

Budka na przew. Klubu parl. PO

Kidawa na prezydenta

Tusk na szefa partii EPP,

A Schetyna ..... ja pie-rdolę na śnietnik historii ?!!!!! Dlaczego ?! Przecież tak ochoczo krytykował PIS i zajmował się PIS-em, kłamiąc wszem i wobec co się dało ! A ile nawymyślał, nawet porównał PIS-owców do szarańczy – i na śmietnik ? Nie może być !



Pytanie: a gdzie jest szef troli z Inowrocławia, jak on się tam wabi .....acha, Brejza ?!!

Taką wspaniałą kampanię pt. SilniRazem zrobił i co ?! Też na śmietnik ?! To nie przystoi !

Krzysiu wracaj ! Podobnie Bartuś, to znaczy Bartosz Arłukowicz zniknął ?! A przecież tak trafnie przepowiedział przyszłość jego politycznej mafii:

Oto ona: Bartosz Arłukowicz, PO, europoseł:

Mamy szansę wygrać nestępne wybory i zmienić to wszystko, co PIS wprowadził. Odwrócimy dobrą zmianę i skasujemy wszystkie ustawy. Nie będziemy finansować żadnego programu 500+, mieszkania+, za życiem, bezpłatne lekarstwa, itp. Nie ma na to naszej zgody, aby Polacy otrzymywali od państwa takie duże zapomogi. Sami muszą zarobić, by utrzymać rodzinę. Od tego są kredyty i zobowiązania. Jeżeli taki Polak zarabia mniej niż 2100 zł to jest gówno wartym człowiekiem .