Nowe fakty ws. budowy zamczyska w Stobnicy

Monstrualny zamek nieopodal puszczy, zadziwiające działania samorządowców i nieudane próby zatrzymania kuriozalnej inwestycji. Tylko u nas - nowe fakty ws. budowy osławionego zamczyska w Stobnicy. Ujawniamy, jakie uchybienia stwierdzili powołani przez prokuraturę biegli. Do jakich nieprawidłowości przy budowie przyczynił się jeden z podwykonawców inwestycji? Jakie decyzje urzędowe doprowadziły do powstania gigantycznego obiektu w obszarze Natura 2000? Dlaczego starosta obornicki wydał pozwolenie na budowę pomimo, że inwestor nie dopełnił formalności? I dlaczego decyzja ta nie została unieważniona przez wojewodę wielkopolskiego? Czy urzędnicy i radni poczuwają się do odpowiedzialności? „Magazyn śledczy Anity Gargas” w czwartek o 21:55 w TVP1.

