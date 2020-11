Nowa ,,Piątka dla zwierząt’’. Co się zmieni?

Wobec kontrowersji, jakie wzbudził projekt PiS dot. nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i wielu poprawek, jakie do ustawy wprowadzono w Senacie, resort rolnictwa zapowiada przygotowanie nowego projektu. Ma on przede wszystkim uwzględnić postulaty środowisk rolniczych, które wyrażały sprzeciw wobec poprzedniego kształtu „Piątki dla zwierząt”.

O pracach nad nowym projektem nowelizacji mówił minister rolnictwa Grzegorz Puda w programie „Tydzień” na antenie TVP1. Jak wyjaśnił, będzie to projekt poselski obejmujący dwa obszary.

Pierwszy obszar to ochrona zwierząt:

- „Czyli to, co dotychczas było omawiane, dyskutowane, do czego rolnicy mogli wnosić swoje spostrzeżenia i poprawki” – mówił minister.

Drugim obszarem natomiast będzie utworzenie Inspekcji Ochrony Zwierząt, która ma podlegać MSWiA. To właśnie ta instytucja będzie odpowiedzialna za kontrolę przestrzegania prawa dot. ochrony zwierząt. Składać się będzie z kompetentnych osób, które zostaną wyposażone we właściwe instrumenty do objęcia ochroną niewłaściwe traktowanych zwierząt. W przypadku informacji o maltretowaniu zwierząt będzie miała możliwość wejścia do gospodarstwa i zweryfikowania tych informacji.

W pierwotnej wersji projektu takie kompetencje miały uzyskać wszystkie instytucje statutowo zajmujące się ochroną zwierząt. Wywołało to jednak sprzeciw rolników, którzy alarmowali, że umożliwi to wiele nadużyć i będzie dochodziło do bezprawnego odbierania zwierząt.

kak/PAP