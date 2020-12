Nowa odmiana koronawirusa. Co o niej wiemy?

Przed kilkoma dniami brytyjski minister zdrowia poinformował o wykryciu w tym kraju nowej odmiany koronawirusa. Jej obecność potwierdzono już w Danii, Holandii oraz Australii. Dziś w tej sprawie zbierze się pilna narada państw Unii Europejskiej. Co właściwie wiemy o nowej odmianie wirusa?

VUI-202012/01 – takie oznaczenie nadano nowej odmianie koronawirusa, który rozprzestrzenił się najbardziej w południowo-wschodniej Anglii. Póki co, niestety więcej jest niewiadomych niż wiadomych. Wygląda jednak na to, że znacznie szybciej się rozprzestrzenia.

Zaniepokojenie naukowców i rządzących budzi kilka kwestii związanych z nową odmianą koronawirusa. Po pierwsze bardzo szybko zastępuje on inne wersje wirusa. Ma mutacje, która najpewniej wpływają na jego ważną część, a niektóre z nich mają zwiększać jego zdolność do zakażania komórek. Wszystko to sprawiać ma, że rozprzestrzenia się on znacznie łatwiej od poprzedniej odmiany.

W związku z nową odmianą wirusa wiele krajów Unii Europejskiej zawiesza loty z Wielkiej Brytanii. Do tego grona dołączy także Polska.

dam/PAP,Fronda.pl