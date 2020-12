Norwegia. Zapadła się część miasta. Służby poszukują 21 osób [Wideo]

Jak dowiadujemy się z komunikatu agencji Reuters, w Norwegii niedaleko Oslo doszło do nagłego osunięcia się ziemi, w wyniku czego część miasteczka zapadła się pod ziemię.

Zniszczeniu uległo co najmniej 14 domów, a 21 osób jest poszukiwanych przez tamtejsze służby. Trwa akcja ratunkowa, policja ustala także, ile osób znajdowało się w budynkach, które się zapadły.

Ewakuowano około 700 osób z zagrożonego terenu.

An enormous landslide, likely of quick-clay type, hit a large community north of Oslo/Norway this morning: https://t.co/eBEG83GiJz … Foto: FORVARET 330 from VGTV pic.twitter.com/IlaWZcMTJ1

A car stops on the edge of a #landslide in the village #Ask, some 40 km north of Oslo, #Norway, 30 December 2020. According to police, several people are still missing after the landslide hit a residential area in Ask. 📷 epa-efe / ntb / Fredrik Hagen#photojournalism #epaphotos pic.twitter.com/1UvgLyL6UA