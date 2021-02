Nord Stream 2, reparacje, praworządność. Mularczyk ostro o działaniach Niemiec i ambasadora

„Do dnia dzisiejszego państwo niemieckie wypłaciło niecałe 2 mld euro niektórym obywatelom Polski, w sytuacji, gdy całość odszkodowań niemieckich, jakie zostały wypłacone to ok. 80 mld euro. Te odszkodowania to jakiś promil, kropelka w morzu krzywd i potencjalnych odszkodowań, jakie państwo niemieckie powinno Polsce zapłacić” – powiedział wiceszef sejmowej komisji spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, kierując swoje słowa do ambasadora Niemiec Arndta Freytaga.

W trakcie wczorajszego posiedzenia połączonych komisji – spraw zagranicznych i UE Freytag przedstawiał informację na temat zakończonej w ubiegłym roku prezydencji Niemiec w Radzie UE. Mularczyk krytykował mechanizm praworządności, który powiązano z wypłatami z budżetu UE.

Mówiąc już o kwestii reparacji, polityk podkreślił że dziś nie ma drogi sądowej dla żyjących ofiar i nie podpisano żadnej polsko-niemieckiej umowy w tej kwestii. Mularczyk podkreślił:

„W tym kontekście, panie ambasadorze, polskie społeczeństwo ze zdumieniem dostrzega sytuację, kiedy w dużej mierze z państwa inicjatywy powstają właśnie takie instrumenty, jak szeroko rozumiana praworządność, gdzie państwo chcecie tą praworządność sankcjonować w Polsce, na Węgrzech i w innych krajach. Dostrzegamy tu formułę hipokryzji, która niestety nie służy dobrym relacjom Polski i Niemiec”.

Krytycznie odniósł się też do samej działalności ambasadora w Polsce. Zauważył, że nie spotkał się on ani z I prezes Sądu Najwyższego ani prezes Trybunału Konstytucyjnego czy przedstawicielami KRS, mimo że Niemcy tyle mówią o praworządności.

Polityk PiS ostro skrytykował też Niemcy w kwestii prowadzenia inwestycji związanych z gazociągiem Nord Stream 2, który jak podkreślił – prowadzony jest wbrew interesom Polski czy Ukrainy. Zauważył:

„Z tym większym zdumieniem usłyszeliśmy wypowiedź prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera, który powiedział, że projekt Nord Stream 2 jest pewną formułą gratyfikacji dla narodu rosyjskiego za wielkie straty, które Rosjanie ponieśli podczas II wojny światowej. Interpretuję to jako umowne reparacje”.

