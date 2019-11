Nocna Pielgrzymka Pokutna do Niepokalanowa (ZOBACZ)

W każdą drugą sobotę miesiąca odbywa się wyjątkowe wydarzenie o charakterze pokutnym. To nocna pielgrzymka do Niepokalanowa.

"Pielgrzymka odbywa się w dwóch grupach. Pierwsza grupa modli się idąc pieszo 21 km z sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach k. Wiskitek do sanktuarium Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask i św. Maksymiliana w Niepokalanowie. Druga w tym samym czasie czuwa na modlitwie w Niepokalanowie. Główną intencją pielgrzymki jest modlitwa za rodziny"-czytamy na stronie niepokalanow.pl .

Każda z pielgrzymek ma swój temat, do którego dostosowane są modlitwy, kazania oraz konferencja. Nocne pielgrzymki pokutne odbywają się zawsze w drugą sobotę miesiąca (najbliższa wyrusza jutro, tj. 9 listopada i potrwa do niedzieli 10 listopada).

Modlitwa w drodze rozpoczyna się o godzinie 21:00 Apelem Jasnogórskim i Mszą św. w Miedniewicach. Wymarsz następuje ok. 22:30. Po drodze są dwa postoje: ok. 1:00 i 3:00. Pątnicy mają możliwość przystąpienia do sakramentu pojednania i pokuty, a także rozmowy duchowej z kapłanem.