Niesiołowski bije w PiS w rozmowie ze Sputnikiem. I to w kwestii Smoleńska...

„Komisja Laska wszystko to dokładnie wyjaśniła, nic nowego Macierewicz nie wniósł, a to, co wniósł, było groteskowe” - powiedział Stefan Niesiołowski w rozmowie ze… Sputnikiem. To po prostu skandaliczne. Były poseł w rozmowie z rosyjską tubą propagandową atakuje rząd PiS.