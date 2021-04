Niepokojące doniesienia ukraińskiego wywiadu. Rosjanie planują krwawe prowokacje w Donbasie

Centrum prasowe dowództwa Operacji Połączonych Sił, powołując się na informacje wywiadu przekazało, że wspierani przez Rosjan „separatyści” w Donbasie planują przeprowadzić prowokacje z użyciem broni i sprzętu wojskowego.

- „Według informacji, uzyskanych przez wywiad Operacji Połączonych Sił w wyniku działań w dowództwie 2. Korpusu armijnego rosyjskich sił okupacyjnych, 25 kwietnia br. planowanych jest szereg prowokacji przeciwko Ukrainie z użyciem broni i sprzętu wojskowego – udział w nich mogą wziąć osobnicy przebrani w mundury armii ukraińskiej”

- czytamy w komunikacie.

- „Jednocześnie nie wyklucza się strat wśród ludności cywilnej. Poruszający jest też cynizm dowództwa rosyjskich sił okupacyjnych, które planują dokonać aktów terrorystycznych w czasie nabożeństwa wielkanocnego w jednej z instytucji religijnych Patriarchatu Moskiewskiego, co może doprowadzić do dużych strat wśród wierzących. Pozwoli to Rosji oskarżać Ukrainę o lekceważenie zasad moralnych, religijnych i ludobójstwa własnego narodu, a także na wprowadzenie regularnych wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy”

- dodano.

kak/kresy24.pl