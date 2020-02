Niepokojące doniesienia. Agenci GRU chcą uszkodzić transatlantyckie kable?! Widziano ich w okolicach Irlandii

„Irlandzka policja podejrzewa, że Rosja wysłała agentów wywiadu do Irlandii dla zbadania dokładnej lokalizacji kabli światłowodowych biegnących po dnie oceanu, łączących Europę z Ameryką. Wiadomość ta wywołuje obawy, że rosyjscy agenci sprawdzają słabe miejsca kabli światłowodowych po to, by się do nich podłączać albo uszkodzić je w przyszłości”.