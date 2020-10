Nieoficjalnie: Będzie kompromis ws. ,, Piątki dla zwierząt’’

Portal wPolityce.pl dowiedział się w źródłach rządowych, że jeszcze dziś ma zostać zaprezentowana rządowa propozycja kompromisu ws. ważnych elementów nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Chodzi m.in. o uprawnienia dla organizacji prozwierzęcych.

Według informacji portalu powstanie nowa Państwowa Inspekcja Ochrony Zwierząt, która będzie uprawniona do kontrolowania gospodarstw. Jest to odpowiedź na sprzeciw środowisk rolniczych wobec przepisów, które miały umożliwić eko-aktywistom wchodzenie do gospodarstw w asyście policji.

- „Wbrew zarzutom opozycji bardzo uważnie wsłuchujemy się w głosy wsi” – podkreśla rozmówca wPolityce.pl

Tę propozycję, a także inne korekty projektu, premier Mateusz Morawiecki razem z ministrem rolnictwa Grzegorzem Pudą mają zaprezentować w czasie zaplanowanej na godz. 15:00 konferencji prasowej.

kak/wPolityce.pl