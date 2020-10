Niemieckie lewackie bojówki w drodze do Polski?!

Jak podaje na Twitterze poseł Konfederacji Robert Winnicki, do Polski na zaproszenie Lewicy mogą zmierzać niemieckie bojówki. W informacji posła jest jednak jedna drobna nieścisłość.

Na Twitterze Winnicki pisze:

- Z kilku źródeł napłynęły informacje o niemieckich bojówkach anarchistycznych, które zmierzają do Polski na zaproszenie lewicy. To kolejny raz kiedy terroryści z Niemiec, znani m. in. z dewastowania Hamburga w 2017, wzywani są nad Wisłę. Poprzednio- przeciw Marszom Niepodległości.

Oraz:

- Lewica po raz kolejny kompromituje się, sięgając po przemoc, chaos i terror. Po raz kolejny też, jak przed laty przy Marszach Niepodległości, anarchiści z Niemiec nie pomogą im, tylko przyczynią się do klęski. Polacy wygrają wojnę o swoją tradycję i tożsamość.

Wątpliwości jednak mogą budzić obostrzenia dotyczące pandemii koronawirusa w Polsce, ponieważ cały kraj jest w strefie czerwonej, co powoduje znaczne ograniczenia w przemieszaniu się również wewnątrz krajów Unii Europejskiej.

mp/twitter/straż graniczna