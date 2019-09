Niemiecki historyk: Reparacje nie są zamknięte. Możemy zapłacić

Niemiecki historyk Karl Heinz Roth dowodzi, że reparacje nie są kwestią zamkniętą. Niemcy nigdy reparacji nie wypłaciły; wypłacały tylko drobne sumy, wręcz - jak mówi - jałmużnę, jako odszkodowania dla osób indywidualnych. Teraz Bundesrepublika powinna zapłacić. Według Rotha nikomu to nie zaszkodzi i państwo na to stać.

Pomimo tego Rząd Federalny mówi, że wraz z tamtą umową kwestia reparacji została ostatecznie załatwiona. [...] To w prawie międzynarodowym nie do utrzymania" - powiedział Roth.

Według Rotha Niemcy powinny teraz zapłacić. Nie wprawdzie pełną sumę, której domagają się różne kraje, bo na to Berlina nie stać. Jednak mogłyby ruszyć wypłaty rozłożone na 15-20 lat. Grecja na przykład, która domaga się 300 mld euro, mogłaby otrzymać od 60 do 70 mld, wylicza Roth. O Polsce wprawdzie nie wspomina, ale analogicznie nasz kraj powinien otrzymać ok. 150-250 mld euro. Jak mówi Roth, w latach 1990-2010 z niemieckiego budżetu do wschodnich landów popłynęło około 1,2 bln euro. "Nikomu to nie zaszkodziło" - mówi. Dlatego, podkreśla Roth, wypłata reparacji jest ekonomicznie możliwa. Kwestia jedynie ustalenia konkretnych, realistycznych sum dla wszystkich zniszczonych przez Niemcy państw.