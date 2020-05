Niemiecka prasa: Kandydatura Kidawy to ‘katastrofa’

Toni 6.5.20 16:17

Cała partia KO z Budki to katastrofa, Kidawa niczym nie rózni się od pozostałych w tej partii, to przystepcy nie polscy posłowie. Złodzieje i oszuści utworzyli mafię razem z sędziami przestępcami i wspólnie się wspierali, by za nic nie odpowiadali Teraz już Polacy zrozumieli, że to zaraza gorsza od koronawirusa. Targowica i zdrajcy Polski, tam sa chyba potomkowie tych co na Polskę napadali i ich matki gwałcili stąd to taka szumowina antypolska