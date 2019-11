Niemiecka prasa: Kaczyński pokazuje UE środkowy palec

Jestem z Białegostoku 6.11.19 15:23

Jak ue pokazać środkowy palec Polsce to dobrze, jak Polska pokazać ue to oi gewałt. Do tej pory ta cała unia rąbała Polskę równo i z kazdej strony. Tak jak było przed 89 rokiem ze Związkiem Sowieckim. Oni nas rąbali na każdej dziedzinie gospodarki, np brali od nas towar a my za to im płaciliśmy. UE kaze nam likwidować stocznie, kopalnie, rolnictwo a my za to kupujemy od niemców, francuzów i innych technologie. Kto policzy ile Polska straciła miliardów dolarów na przygotowaniu się do przystąpienia do eurokołchozu. Dzięki Bogu polacy odzyskują rozum i zaczynają głosować na polaków, a zdrajcom pokazywać gdzie ich miejsce. Ojcze nasz który jesteś w Niebie...