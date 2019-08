Niemiecka gospodarka na głębokim spadku szuka dna

Wiesław Kaloryfer 8.8.19 12:15

Raczej marna. Niemcy są krajem nr 1 na liście polskiego eksportu i importu (odpowiednio ok. 25 i 22%). Załamanie się niemieckiej gospodarki oznacza spadek eksportu i spadek produkcji w Polsce. Podobnie spadek produkcji w Niemczech oznacza kłopoty importerów, bo albo trzeba będzie wyprodukować mniej, albo drożej (jak znajdziemy innych dostawców).

Niestety nasza gospodarka w znacznej części składa się z poddostawców produktów dla przemysłu niemieckiego. Dlatego ich kłopoty odbijają sie na nas. Inaczej by było gdybyśmy byli na tym samym poziomie łańcucha dostaw w gospodarce co Niemcy (i do tego powinniśmy nieustannie dążyć). Wówczas rzeczywiście byłaby to dla nas szansa.

Oczywiście to wyżej to generalizacja. Bo są przecież w kraju wytwórcy "produktów finalnych", a nie podzespołów. Oni, o ile nie importują podzespołów z Niemiec, a ich dużym rynkiem zbytu nie są też Niemcy, powinni być zadowoleni.