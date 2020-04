Niemcy: Więcej kija, mniej marchewki dla Polski i Węgier

Tomasz 26.4.20 14:59

Niemcy w latach 2008-2017 wpłacili do wspólnej kasy 137,65 mld EURO ponad to co otrzymały

Polska w tym samy okresie dostała 103,69 mld EURO ponad to co do wspólnej kasy wpłaci.

Różnica między wkładem finansowym Niemiec a Polski we wpłatach do wspólnej kasy wynosi ponad 241 mld EURO. Chyba upoważnia ich to do zastanawiania się, jak tymi pieniędzmi się gospodaruje.