Niemcy: Tysiące zwłok w kolejce do krematorium

W Niemczech od początku grudnia gwałtownie pogarsza się sytuacja epidemiczna. Dramatycznie jest w Saksonii, gdzie w krematoriach brakuje miejsc do przechowywania zwłok. W Żytawie pracownicy ratusza będą musieli pracować w święta, aby wystawiać akty zgonu.

W związku ze wzrostem liczby zgonów władze Saksonii musiały poszukać miejsca do przechowywania zwłok, ponieważ w krematoriach zabrakło miejsca. Ciała są obecnie przewożone do hali, gdzie składuje się materiały do walki z powodzią.

Pracownicy krematoriów nie nadążają z kremacją zwłok, ale nie tylko oni są obciążeni pracą. Urzędnicy stanu cywilnego w Żytawie będą musieli pracować 24 i 26 grudnia w związku z koniecznością wystawiania nadzwyczajnej ilości aktów zgonu.

W całych Niemczech z powodu koronawirusa zmarły dziś 952 osoby.

kak/dw.com