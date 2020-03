Lewica w Niemczech: Najpierw rewolucja, potem rozstrzelamy bogatych

Ryszard 4.3.20 15:51

To powrót do korzeni. Wyrosły nowe pokolenia, nieznające lewactwa. Der Adolf był lewakiem, uljanow — gejowaty lewak, djugashvili — lewak do sześcianu, vołodja — zawodowy lewacki kłamca, kłamie nawet kiedy śpi, bo śni o czerwonej potędze. Wszystkich zawsze zdradzała mowa: mein kampf, kupimy od kapitalistów sznur, na którym ich potem powiesimy, nieważne jak głosują – my liczymy głosy, kacapy nic Polsce nie zabrały... Mają w sercu, potem na języku. Ludzie wiedzieli o tym, ale in gremiów zlekceważyli... Zatkali uszy. Nie dajmy się tęczowo-czerwonej zarazie kolejny raz uśpić!





Na pohybel komunie!!

Wszelkiej maści!