Niemcy: Biskup powierzył parafie kobiecie

Wiceszef Episkopatu Niemiec powierzył kobiecie kierowania kilkoma parafiamii. 52-letnia Christine Hölscher mówi, że to wciąż za mało, bo kobiety oczekują "pełnego równouprawnienia w Kościele. Sam biskup jest otwarty na udzielanie kobietom sakramentu święceń.

Sam biskup uważa, że w przyszłości to kobieta mogłaby udzielać sakramentów: jak zadeklarował, wyobraża sobie, że kobiety będą celebrować w przyszłości Eucharystię. Bode przyznaje, że to jednak ciągle mało prawdopodobne, dlatego póki co chce dawać kobietom więcej władzy.