Niedzielski o dzisiejszych danych statystycznych: na pewno będzie dynamiczny wzrost

- Na razie nie mamy jeszcze informacji o liczbie zakażeń w ciągu doby, trzeba być jednak pewnym, że ta liczba zakażeń nowych będzie większa niż tydzień temu. Na pewno będziemy mieli dziś do czynienia z bardzo dynamicznym wzrostem - powiedział w rozmowie z Rzeczpospolitą Adam Niedzielski.

- Wczoraj (tj. w niedzielę - przyp. red.) zostało wykonanych 80 tys. badań, a tydzień temu było ich 45 tys. Sama a ogromna różnica pokazuje, że będziemy mieli do czynienia z nieporównywalnym dniem (w stosunku do ubiegłego poniedziałku, czyli Poniedziałku Wielkanocnego - red.) - kontynuował Minister Zdrowia.

Niedzielski zwrócił również uwagę, że maleje liczba zleceń na testy na covid z POZ. Jest to dobry sygnał. Niedzielski poinformował również zależności pomiędzy wyszczepieniem społeczeństwa a ponownym otwarciem gospodarki.

- Ażeby mówić o odważniejszym otwieraniu powinniśmy mieć wyszczepionych ok. 70 proc. osób w wieku 60 i więcej lat. W tej chwili mamy ok. 40 proc. To jest apel do wszystkich 60-latków i starszych osób, aby się zgłaszały na szczepienia, bo to nam pozwala podejmować odważniejsze decyzje - powiedział.

Minister zapowiedział także ostrożne znoszenie obostrzeń oraz poinformował o intensywnej przebudowie organizacyjnej inspekcji sanitarnej i zaopatrzeniu jej w nowe narzędzia informatyczne.

jkg/rp