,,Niech żyje Polska!'' Andrzej Duda zainaugurował kampanię

15.2.20 15:17

Pani Ulu, w pierwszej kolejności to niech PiS zabroni sprzedaży zatrutej żywności w sklepach, dyskontach, bazarach. Niech to w końcu kontroluje, Co robia prokuratorzy p. Ziobry? Korporacje trują nas glifosatem. Chleb nie dość że to chemia, to mąka skażona glifosatem. Mięso to azotymy i azotanyi antybiotyki.

Krew zalewa, gdy miernik do kontroli kosztuje 1000 zł a państwa nie stać nataki wydatek?

Ale na zasiłki pogrzebowe to mają?

I tak. p. Bustowski wykonał badanie parówki, norma 50 azotanów, wynik badania 1200 azotanów.

Polecam wszystkim kanał na YT p. Bustowski.



Ta cła banda korporacyjna w zmowie nas truje!



Czy to się różni od trucia dopalaczami?

Niczym!

Co robi w tej sprawie prokuratura?

Nic! Ani jednego postępowania?

A dopalacze potrafią ścigać, trującej żywności już nie, bo co? boją się naruszyć interesy żydowskiej Big Pharmy?



Tak, ma pani rację, onkologia dziecięca jest przepełniona, nie ma miejsc, karmią matki i dzieci chemią (glifosatem, pestycydami herbicydami) i w porywie szczerości, obiecują zwiększyć nakłady na służbę zdrowia?

Krew się burzy w człowieku. To jest skandal?

A nasz KK wiele ostatnio mówi na tema grzechu ekologicznego, ale ten nie dotyczy chyba zatruwania ziemi i żywności trucizną?



Przytoczę słowa Cejrowskiego, poszli won!