Niech ktoś pokaże moralistom z Brukseli granice ich tyranii

Na łamach dziennika „Tagesspiegel” niemiecki publicysta Christoph von Marschall przekonuje, że łamiąc traktaty i doprowadzając do konfliktu o pierwszeństwo prawa konstytucyjnego nad prawem unijnym Bruksela dzieli Europę.

„Tak rozpada się Europa” – to tytuł artykułu, w którym Christoph von Marschall odnosi się do rozpatrywanego przez TK wniosku polskiego premiera dot. kolizji pomiędzy prawem konstytucyjnym a prawem unijnym.

Zdaniem publicysty satysfakcję z orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego odczuje wielu obywateli na Wschodzie UE.

- „wielu obywateli będzie odczuwać satysfakcję; najwyższy czas, by ktoś pokazał (...) moralistom z Brukseli, gdzie leżą granice ich tyranii – i nalegał na przestrzeganie traktatowego podziału kompetencji, co jest sprawą państw członkowskich, a co sprawą UE”

- pisze autor.

Dodaje, że „w skrytości ducha niektórzy obywatele na Zachodzie również powinni być zadowoleni”.

- „Jeśli chce się posunąć naprzód Europę i uniknąć niepowodzeń, trzeba zabrać ze sobą obywateli. Czy UE postąpiła mądrze, doprowadzając konflikt o prawa do skrajności? Osiąga coś wręcz przeciwnego: dzieli Europę”

- podkreśla.

Przypomina, że również w Niemczech Federalny Trybunał Konstytucyjny uznał, że UE przekracza swoje kompetencje.

- „To, co UE może robić, opiera się na tym, co państwa członkowskie przekazały jej w traktatach europejskich. Organizacja wymiaru sprawiedliwości nie jest jednym z nich, podobnie jak określenie, czego uczy się w ramach edukacji seksualnej i jaki głos w tej sprawie mają rodzice”

- przypomina niemiecki dziennikarz.

kak/PAP